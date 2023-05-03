В Шымкенте 40 котят задохнулись в КАМАЗе отлова
Фото: pxhere
Волонтеры рассказали о 40 котятах, которые задохнулись КАМАЗе отлова, сообщает Zakon.kz.
По информации Первого канала "Евразия", больше 40 котят задохнулись в КАМАЗе. Шокирующую запись опубликовали шымкентские волонтеры. На кадрах коробки с животными, которые поставили в душную машину. Котята мучались сутки. Часть из них удалось вынести на воздух живыми.
"Нам пришлось самим их убирать, потому что работникам нет дела, как и руководству отлова, так и сельхозотделу в акимате. Они просто содержатся в КАМАЗе. Ставят в машину и закрывают дверь. То есть, кому повезет, тот выбирается из коробки", – рассказала волонтер приюта "Вторая жизнь".
В акимате рассказали, что в КАМАЗ котят поместили на время, пока делали ремонт в основном помещении. Новых обитателей обещают разместить уже в других условиях.
Всего в городском отлове содержатся около 400 животных.
Ранее расследование волонтеров в Талгаре привело в шок общественность. В поселке Кендала Талгарского района был обнаружен скотомогильник, там сотни выпотрошенных собак.
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