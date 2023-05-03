Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте 40 котят задохнулись в КАМАЗе отлова

В Шымкенте 40 котят задохнулись в КАМАЗе отлова Фото: pxhere
Волонтеры рассказали о 40 котятах, которые задохнулись КАМАЗе отлова, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", больше 40 котят задохнулись в КАМАЗе. Шокирующую запись опубликовали шымкентские волонтеры. На кадрах коробки с животными, которые поставили в душную машину. Котята мучались сутки. Часть из них удалось вынести на воздух живыми.

"Нам пришлось самим их убирать, потому что работникам нет дела, как и руководству отлова, так и сельхозотделу в акимате. Они просто содержатся в КАМАЗе. Ставят в машину и закрывают дверь. То есть, кому повезет, тот выбирается из коробки", – рассказала волонтер приюта "Вторая жизнь".

В акимате рассказали, что в КАМАЗ котят поместили на время, пока делали ремонт в основном помещении. Новых обитателей обещают разместить уже в других условиях.

Всего в городском отлове содержатся около 400 животных.

Ранее расследование волонтеров в Талгаре привело в шок общественность. В поселке Кендала Талгарского района был обнаружен скотомогильник, там сотни выпотрошенных собак.

Читайте также

Горючий сезон: почему в Павлодаре ежегодно горят дачные массивы

18-летний водитель Toyota сбил школьницу близ Талгара

Число жертв при стрельбе в сербской школе увеличилось до 9

Анастасия Стативкина
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления