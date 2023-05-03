В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5.6

Фото: pexels

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение 3 мая в 15:51 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщили специалисты Сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передает корреспондент Zakon.kz.

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