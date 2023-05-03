В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5.6
Фото: pexels
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение 3 мая в 15:51 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщили специалисты Сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передает корреспондент Zakon.kz.
- Энергетический класс землетрясения 13.8;
- Магнитуда MPV 5.6;
- Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 70.52° в.д;
- Глубина 200 км;
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
3 мая землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Казахстана на территории Кыргызстана.
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