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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Афганистане

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в Афганистане Фото: wikipedia
Специалисты ТОО "СОМЭ" зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в 06:37 11 февраля в 849 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz
  • Энергетический класс землетрясения: 11.6.
  • Магнитуда MPV: 5.3.
  • Глубина: 30 км
  • Ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

Ранее сообщалось, что 10 февраля жители Восточно-Казахстанской области г.Риддер почувствовали землетрясение в 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России. 


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Алматы Афганистан Казахстан
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