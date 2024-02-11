Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Афганистане
Фото: wikipedia
Специалисты ТОО "СОМЭ" зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в 06:37 11 февраля в 849 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz
- Энергетический класс землетрясения: 11.6.
- Магнитуда MPV: 5.3.
- Глубина: 30 км
- Ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.
Ранее сообщалось, что 10 февраля жители Восточно-Казахстанской области г.Риддер почувствовали землетрясение в 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 1023 км на восток от Алматы на территории России.
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