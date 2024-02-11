Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Афганистане

Фото: wikipedia

Специалисты ТОО "СОМЭ" зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в 06:37 11 февраля в 849 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщает Zakon.kz

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