В Сербии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе
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Министр образования Сербии Бранко Ружич заявил, что с 5 мая в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Белграде, сообщает Zakon.kz.
Также, как пишут РИА Новости, 3 мая отменены занятия во второй смене.
"Занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания", – заявил министр.
Ранее сообщалось, что в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе 14-летнего подростка. По данным СМИ, школьник не был проблемным и являлся примерным учеником. Рассматривается версия, что нападение было совершено под воздействием наркотиков.
Известно о девяти жертвах.
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