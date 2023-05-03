В Сербии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе

Фото: pixabay

Министр образования Сербии Бранко Ружич заявил, что с 5 мая в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Белграде, сообщает Zakon.kz.

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