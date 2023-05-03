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В Сербии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе

мемориал Фото: pixabay
Министр образования Сербии Бранко Ружич заявил, что с 5 мая в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Белграде, сообщает Zakon.kz.

Также, как пишут РИА Новости, 3 мая отменены занятия во второй смене.

"Занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе 14-летнего подростка. По данным СМИ, школьник не был проблемным и являлся примерным учеником. Рассматривается версия, что нападение было совершено под воздействием наркотиков.

Известно о девяти жертвах.

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