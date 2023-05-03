Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

Фото: pixabay

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль, сообщает Zakon.kz.

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