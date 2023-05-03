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Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

атака на кремль Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль, сообщает Zakon.kz.

Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК.


"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих".Сергей Никифоров

Ранее СМИ опубликовали момент удара беспилотника по Кремлю. Власти РФ обвинили в инциденте Украину.

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