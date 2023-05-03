В Актау парень сбросился с шестого этажа

2 мая около 07:20 в 4 микрорайоне Актау парень сбросился с шестого этажа, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали "Ладе", что на вызов выехала следственно-оперативная группа.



"В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что молодой парень сбросился с 6 этажа. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Управления полиции Актау по статье 105 Уголовного кодекса РК "Доведение до самоубийства", – говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области.

По неподтвержденной информации, погибшему было 16 лет.

Ранее сообщалось, что малышка выпала из окна пятого этажа многоэтажки в селе Мойлды Павлодарской области и получила серьезные травмы.