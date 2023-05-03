В Актобе с двух предпринимателей сняли обвинения в крупном мошенничестве

Два бизнесмена в Актобе обвинялись в пособничестве к совершению мошенничества в сфере государственных закупок в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 23 сентября 2019 года ГУ "Акимат Актюбинской области" проведен открытый конкурс государственных закупок по среднему ремонту автомобильной дороги "Кобда-Мартук". Победителем было признано ТОО "Базис-К". В ходе выполнения ремонтных работ М. и Е., по договоренности с директором ТОО "Базис-К", оказывали услуги подрядчику по предоставлению дорожной техники и строительных материалов.

"По завершении работ 5 ноября 2020 года между заказчиком, в лице руководителя отдела автодорог Управления и подрядчиком в лице директора ТОО "Базис-К", с участием представителя технадзора составлен акт окончательной приемки работ по среднему ремонту дороги в полном объеме в соответствии с технической документацией. Согласно п.7.2 договора подрядчик предоставил гарантию заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года", – заявили в пресс-службе суда №2 г. Актобе.

Прокурор просил суд признать М. виновным в мошенничестве, то есть хищении бюджетных средств в сфере государственных закупок в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием и назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Второму предпринимателю он просил наказание в виде 5 лет лишения свободы, признав виновным в пособничестве М.

"Суд, исследовав все обстоятельства дела, пришел к выводу, что обвинение М. в мошенничестве в особо крупном размере по п.2 ч.4 ст.190 УК РК не обосновано и он подлежит оправданию на основании ст.35 ч.1 п.2) УПК, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд признал необоснованным обвинение Е. в пособничестве и оправдал его.

"В суде были выявлены грубые нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенные со стороны должностных лиц органов уголовного преследования при производстве досудебного расследования в отношении М. и Е. без регистрации в ЕРДР. В результате в адрес прокурора и органа уголовного преследования судом вынесено частное постановление", – резюмируется в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщается, что прокуроры Алматы отменили госзакупки на 17 млрд тенге.