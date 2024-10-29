Обманул алматинца на 75 млн тенге: подозреваемого в крупном мошенничестве нашли в Кыргызстане

Генеральная прокуратура РК из Кыргызстана экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры РК, подозреваемый в 2023 году в Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел денежными средствами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В мае текущего года он задержан в городе Бишкеке, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы", – сообщили в ведомстве.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

24 октября мы писали о задержании в Шымкенте иностранца, который 11 лет скрывался после нарушения таможенного законодательства и получения взятки.