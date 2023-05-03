Жители Косшы построили себе дорогу за 3,5 млн тенге

Жители окраины города Косшы устали ждать помощи от акимата и сами построили дорогу, чтобы не ездить по грязи. На строительство они потратили 3,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В данном микрорайоне, уточняет Первый канал "Евразия", нет водопровода, канализации, дороги и магазина. Даже мусор не вывозят. Электроэнергию подают с перебоями. Ну, а чтобы закупить продукты, местным приходится рисковать и передвигаться по самодельному мосту. Ведь вся инфраструктура – с другой стороны канала Нура-Есиль. В том числе детские сады и школы. Около 300 человек остались отрезанными от цивилизации. Недовольные жители уже не раз обращались в акимат, но, по их словам, толку нет.

"С 2016 года здесь живем, сами обустраиваем. Канализации у нас нет, питьевой воды нет, вывоза мусора нет, автобусы к нам не приезжают!" Житель города Косшы Ахат Ахметов

Не только мост, но и дорогу строили сами. Собрали деньги на нее, закупили материалы, наняли рабочих, технику. Получилось, как получилось. Но на этом останавливаться люди не собираются. Планируют стелить асфальт. Хотят собрать еще 20 млн тенге.

"Соседи – организованные люди, понимающие. Что возможно – помогают, скидываемся, деньги собираем, но это без конца не может продолжаться. У каждого семья. Деньги что? Лишние? Мы в 21 веке живем. Интернета нет, свет с перебоями, дороги нет, а это что такое! 15 км от столицы страны. Это, вообще сказать, неудобно". Житель города Косшы Жалгаскали Арыстанов

У чиновников пока только все в планах.

"Мы в этом году сделаем проект, заявимся в бюджет через область, область уже в республику. Как нам деньги выделят, уже по мере финансирования будем это делать". Замакима города Косшы Асет Муканов

Схожая ситуация и с коммуникациями.

"У нас есть проект. 4-я очередь водоснабжения города Косшы, она началась в прошлом году, и по графику должна завершиться в конце 2024 года. По канализации только проект делается, он будет начинаться в 2025 году, возможно, это опять зависит от финансирования". Руководитель "Косшы су" Ергали Дильдабек

Городом Косшы стал всего два года назад. Срок небольшой, говорят чиновники. По факту в нем проживают 100 тыс. человек, а прописана лишь половина. Остальные зарегистрированы в Астане. Вот и деньги с налогов уходят в столицу. Так что все будет, но придется пока подождать, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что оплату за проезд по платным дорогам в Казахстане будут взимать по новым правилам.