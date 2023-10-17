Житель Косшы отдал мошеннику более трех миллионов тенге

14 октября в Управление полиции города Косшы поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что в августе знакомый парень обманул его и присвоил 3,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

"Как выяснилось, пострадавший около года был знаком с подозреваемым. При дальнейшем общении мошенник рассказал доверчивому пострадавшему о своем знакомом, якобы помогающим тем, у кого имеются проблемы с легализацией иностранных авто. И если есть такие знакомые, они могут легко обратиться к нему. В конечном итоге пострадавший, желая помочь своим знакомым с легализацией иностранных машин, все их деньги наивно отдал злоумышленнику". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как итог, с августа аферист на звонки пострадавшего перестал отвечать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 34-летнего жителя Караганды, причастность которого к данной афере проверяется.

Ранее в суде города Астаны рассказали, как не попасть в сети мошенников, которые обворовывают казахстанцев при помощи фальшивых судебных решений.

