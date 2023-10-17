Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Житель Косшы отдал мошеннику более трех миллионов тенге

мошенничество Фото: Zakon.kz
14 октября в Управление полиции города Косшы поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что в августе знакомый парень обманул его и присвоил 3,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

"Как выяснилось, пострадавший около года был знаком с подозреваемым. При дальнейшем общении мошенник рассказал доверчивому пострадавшему о своем знакомом, якобы помогающим тем, у кого имеются проблемы с легализацией иностранных авто. И если есть такие знакомые, они могут легко обратиться к нему. В конечном итоге пострадавший, желая помочь своим знакомым с легализацией иностранных машин, все их деньги наивно отдал злоумышленнику". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как итог, с августа аферист на звонки пострадавшего перестал отвечать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 34-летнего жителя Караганды, причастность которого к данной афере проверяется.

Ранее в суде города Астаны рассказали, как не попасть в сети мошенников, которые обворовывают казахстанцев при помощи фальшивых судебных решений.

Читайте также

Почему в Астане оцепили мечеть Хазрет Султан
Почему в Астане оцепили мечеть Хазрет Султан
В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень
В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень
Два сотрудника акимата Тараза обманули государство на 121 млн тенге
Два сотрудника акимата Тараза обманули государство на 121 млн тенге
Елена Беляева
Акмолинская область Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия, два автопарка Астаны или пять Западно-Казахстанских областей
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления