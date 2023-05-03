В детском саду Экибастуза ребенок получил травму глаза
Фото: pixabay
28 апреля в детском саду №24 дети рисовали за столом, воспитатель сидела рядом с ними, что подтверждает и камера видеонаблюдения. В момент инцидента в группе находились трое детей 4-5 лет, сообщает Zakon.kz.
В какой-то момент карандаш отскочил от резкого поворота из рук мальчика и коснулся глаза другого ребенка.
"Ребенок не плакал, отека, травмы не было, сразу отвели его к медику. Вызвали маму", – рассказала Pavlodarnews.kz руководитель детсада Людмила Лабудько.
Мама пострадавшего ребенка обвинила воспитателя в том, что та недоглядела за детьми.
Между тем сотрудники городского отдела образования провели служебное расследование, побеседовали с родителями и просмотрели камеры видеонаблюдения.
"Вины воспитателя нет, произошло по неосторожности. Протыкания глаза не было. Родители претензий не имеют, конфликт разрешен", – ответили в отделе образования.
В акимате Экибастуза добавили, что заведующей дошкольным учреждением и воспитателю группы "Почемучки" объявили выговоры.
Отметим, что в феврале в детском саду Караганды двухлетний малыш получил ожоги стоп.
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