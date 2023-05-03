В детском саду Экибастуза ребенок получил травму глаза

Фото: pixabay

28 апреля в детском саду №24 дети рисовали за столом, воспитатель сидела рядом с ними, что подтверждает и камера видеонаблюдения. В момент инцидента в группе находились трое детей 4-5 лет, сообщает Zakon.kz.

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