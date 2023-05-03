В Караганде начался суд по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов

В суд Караганды пришли 18 пострадавших по делу о смертельной аварии с участием двух автобусов. У подсудимого травмы ног, поэтому 34-летний Айдын Оразов участвовал в суде онлайн – из дома, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, пострадавшие категорически против и требуют его присутствия в зале суда.

"Отец сразу умер, на месте. Как там говорили до этого, что он на крышу вылетел или еще куда-то, такого не было. Его выскребли с автобуса, можно так сказать. Этот человек ничего не думал, и плюс при всем при этом он еще выпрыгнул из-за руля, его не откинуло волной, он бросил руль и выпрыгнул. А он сидит под домашним арестом, ест домашние харчи, наслаждается жизнью, когда наши в могиле лежат". Дочь погибшего Оксана Волкова

Пассажиры получили ушибы и переломы. Некоторые до сих пор вынуждены надевать бандаж или пользоваться тростью. Потерпевшие требуют самого сурового наказания для подсудимого.

"Следовавшего со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не оценив должным образом дорожные условия, не обеспечив возможность постоянного контроля транспортного средства, не справившись с рулевым управлением, в районе здания №77 проспекта Сейфуллина выехал на полосу встречного движения". Прокурор Самат Какенбаев

В Караганде 25 ноября 2022 года утром на мосту столкнулись два автобуса. В результате ДТП водитель автобуса № 41 скончался на месте, около 15 человек из числа пассажиров и водитель маршрута № 146 доставлены в медицинское учреждение. Позже стало известно, что погибли и 19-летняя пассажирка. В момент происшествия автобус № 41 был пустой.