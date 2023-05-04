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Столичные подростки забрались на вышку у океанариума

подростки Фото: скриншот видео
На башню у развлекательного цента Ailand накануне забрались несколько человек. Кадры покорения очередной вершины в несколько десятков метров запечатлели очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Пользователи пишут, что это были девочки, которые таким образом развлекались.

Полицейские Астаны провели проверку и выяснили, что на конструкции находились 4 подростка. Между тем, уточняет Astana TV, обращений в полицию не поступало, а потому искать и наказывать нарушителей спокойствия не будут.


"В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что четверо подростков залезли на вышку Ailand и через 15 минут спустились. Пострадавших нет. Департамент полиции г. Астаны предупреждает родителей контролировать местонахождение и поведение несовершеннолетних детей вне дома, – говорится в сообщении.

Отметим, что в середине апреля в Астане девушка разбилась насмерть, упав с высоты.

Елена Беляева
Астана
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