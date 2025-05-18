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Происшествия

Мужчина забрался на телевизионную вышку в Таразе: его снимали под аплодисменты

полиция, мигалки, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 12:08 Фото: pixabay
Поздним вечером 17 мая жители Тараза стали очевидцами пугающего происшествия. Мужчина забрался на самый верх телевизионной вышки и кричал, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в 21:40 в 15 микрорайоне города.

"Мужчина поднялся на вышку, расположенную за домом №60, и собирался спрыгнуть. На место происшествия оперативно выехали четыре спасателя и единица техники", – рассказали в пресс-службе ДЧС Жамбылского региона.

Прибыв по указанному адресу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения и прочих приспособлений благополучно спустили мужчину на землю и передали его сотрудникам службы 103.

Горожане, наблюдающие за процессом, поаплодировали сотрудникам ДЧС, когда стало ясно, что человек спасен и находится в безопасности.

11 мая 2025 года в Астане с моста "Караоткел" спасатели снимали 32-летнего мужчину, который залез на арку сооружения и уже не смог спуститься самостоятельно.

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Андрей Дюсупов
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