В Уральске третий год не утихают споры вокруг базы отдыха

Владелец базы отдыха в Уральске и жители города третий год не могут поделить территорию, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель рассказал КТК, что проект оказался на грани закрытия из-за ошибки акимата. Утверждает, что часть выделенной ему земли была захвачена местными жителями и это привело к многочисленным судам. Правда, сами люди уверяют, что дело совсем в другом.

По их словам, жить по соседству с базой отдыха стало слишком шумно. Отмечается, что рядом находятся дачи местных жителей.

"У нас место прописки, это у вас здесь ваш парк незаконен!" – утверждают люди.

А вот предприниматель считает, что скандал возник из-за личных интересов соседей. Якобы дачники самовольно построили на реке пирсы, которые бизнесмен снес. Вот и начались бесконечные суды. Верховный в итоге предписал акимату сначала решить споры, а уж потом распоряжаться землей. И отменил разрешение, по которому предприниматель получил участок. Парк оказался вне закона.

"С тех пор акимат бездействует. То есть мало того что бездействие выражалось изначально в том, что земли, незаконно захваченные соседями, не изымались, они не изъяты до сих пор, и до сегодняшнего времени с момента выхода суда прошло неполных восемь месяцев без трех дней. За эти 8 месяцев акимат снова проявляет бездействие". Первый замгендиректора ТОО "ПСП "Серик" Виталий Куликов

Накануне жители соседних дач в очередной раз привезли на базу отдыха проверку. Правда, при виде журналистов от делегации проверяющих остался лишь замакима города. От такого внимания он, казалось, растерялся и не смог толком ничего объяснить.

"В первую очередь, я считаю, должно быть все по закону. Когда все будет по закону, я думаю, что ни у вас, ни у нас, ни у бизнесмена, ни у кого возражений и вопросов не будет". Замакима города Уральска Асхат Кульбаев

Но пока вопросов с каждым днем все больше. Ни жители, ни предприниматель, ни акимат, который должен был исправить ошибку, компромисса так и не нашли, отмечает телеканал.

Ранее земельный вопрос решился в Алматы. Государству вернули участок, который не использовался в течение 7 лет. Он расположен в Медеуском районе на углу проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Территория находится неподалеку от здания Центрального государственного музея.