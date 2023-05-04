Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Франции снова отклонили запрос на проведение референдума по пенсиям

Во Франции снова отклонили запрос на проведение референдума по пенсиям Фото: pixabay
Повторную заявку на проведение референдума по вопросу об ограничении возраста выхода на пенсию 62 годами отклонил Конституционный совет (КС) Франции сообщает Zakon.kz

По информации телеканала BFM неудача настигла представителей левых партий во французском парламенте. Именно они подготовили запрос, как и первый который был отклонен 14 апреля.

Однако партийцы не сдаются законопроект будет рассмотрен 8 июня.

Как сообщали ранее, левые партии добиваются отмены принятого во Франции в середине апреля закона о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Он должен вступить в силу осенью этого года.

В стране не заканчиваются демонстрации и ранее сообщалось, что во время первомайских акций против пенсионной реформы пострадали полицейские.

Читайте также

Инстасамка покинула Россию после блокировки счетов

Ситуация в Украине: Зеленский заявил о скором наступлении, запрет на беспилотники ввели в Москве и 39 регионах

Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

Елена Вебер
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления