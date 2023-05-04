Во Франции снова отклонили запрос на проведение референдума по пенсиям
Фото: pixabay
Повторную заявку на проведение референдума по вопросу об ограничении возраста выхода на пенсию 62 годами отклонил Конституционный совет (КС) Франции сообщает Zakon.kz
По информации телеканала BFM неудача настигла представителей левых партий во французском парламенте. Именно они подготовили запрос, как и первый который был отклонен 14 апреля.
Однако партийцы не сдаются законопроект будет рассмотрен 8 июня.
Как сообщали ранее, левые партии добиваются отмены принятого во Франции в середине апреля закона о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Он должен вступить в силу осенью этого года.
В стране не заканчиваются демонстрации и ранее сообщалось, что во время первомайских акций против пенсионной реформы пострадали полицейские.
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