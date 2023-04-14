Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет, сообщает Zakon.kz.

Он также отклонил требование левых партий о проведении референдума по пенсионной реформе, передает BFM TV.

При этом Конституционный совет отклонил шесть пунктов предлагаемого законопроекта. Среди них признал нелегитимными ряд статей законопроекта о пенсионной реформе, среди которых положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон в течение двух дней.

Пенсионная реформа была принята правительством 16 марта. Она предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.





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Главных претензий к принятию реформы было две: правительство внесло реформу пенсионной системы не отдельным законопроектом, а как поправки к проекту бюджета о социальном обеспечении. Соответствующий проект был использован как специальный инструмент "протаскивания" реформы, и злоупотребило возможностью принимать законопроекты без рассмотрения парламентом.

Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания суда, вход в который уже накануне утром демонстранты заваливали мусором. Тем не менее в пятницу в столице и по всей Франции власти ожидают более 130 акций протеста.

Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта премьер-министр воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании, что вызвало новую волну протестов.



Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, представили в январе.

