Марш к 9 Мая в Алматы пройдет в онлайн-формате

В этом году ежегодная акция-марш "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым") пройдет в онлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

Марш пройдет на платформе, которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах.

К онлайн-маршу 9 Мая в Алматы сможет присоединиться каждый.

"Успешный опыт у нас в проведении онлайн-акций в достаточной мере имеется. Во время карантинных ограничений в 2020-2021 гг. аналогичная акция проходила в данном формате. Проведение акции в традиционном формате, надо признать, всегда было сопряжено с определенными рисками общественной безопасности. Более того, перекрытие движения на одной из центральных улиц города создает неудобства для автовладельцев и жителей близлежащих домов", – сообщил председатель Общественного объединения "Союз ветеранов Афганистана" г. Алматы, заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Мурат Абдушукуров.

Аксакалы призвали жителей и гостей Алматы не поддаваться на провокации, беречь согласие в обществе и взаимное уважение, отметив, что 9 Мая – наш общий праздник. В эти дни нужно проявить благодарность, почтить память ветеранов войны и продемонстрировать единство.

Ранее стало известно, сколько ветеранов ВОВ проживает в Казахстане.