Где в Алматы пройдут основные мероприятия 9 мая

В Алматы 9 мая 2024 года в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления общественного развития города Айдар Есенбеков уточнил, что ветераны активно участвовали в разработке концепции празднования Дня Победы. Также, по его словам, акиматом города совместно с Советом ветеранов разработан Городской план мероприятий, состоящий из 42 пунктов.

"В него включены все организационные мероприятия, а также вопросы социальной поддержки ветеранов. В городе начаты работы по праздничному оформлению мест проведения мероприятий. По всему городу будут оформлены билборды, медиаборды, LED-экраны. Изготовлены и распространяются ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры". Айдар Есенбеков

Также, продолжил он, планируется возложение цветов к памятникам, посвященным всем героям войны, находящимся на территории города. На местах акиматами районов будут организованы встречи ветеранов с молодежью.

Кроме того, председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров отметил, что желающие могут присоединиться к онлайн-акции "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым").



Вместе с тем в вузах, колледжах и школах города пройдут патриотические мероприятия, встречи с ветеранами боевых действий и тематические "Уроки мужества".

"Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов", – заключили спикеры.

15 апреля 2024 года депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге. Также в акимате уточнили, что на сегодняшний день в городе проживают 44 ветерана ВОВ.