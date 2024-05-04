Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где в Алматы пройдут основные мероприятия 9 мая

Где пройдут основные мероприятия на 9 мая в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 14:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 9 мая 2024 года в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления общественного развития города Айдар Есенбеков уточнил, что ветераны активно участвовали в разработке концепции празднования Дня Победы. Также, по его словам, акиматом города совместно с Советом ветеранов разработан Городской план мероприятий, состоящий из 42 пунктов.

"В него включены все организационные мероприятия, а также вопросы социальной поддержки ветеранов. В городе начаты работы по праздничному оформлению мест проведения мероприятий. По всему городу будут оформлены билборды, медиаборды, LED-экраны. Изготовлены и распространяются ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры".Айдар Есенбеков

Также, продолжил он, планируется возложение цветов к памятникам, посвященным всем героям войны, находящимся на территории города. На местах акиматами районов будут организованы встречи ветеранов с молодежью.

Кроме того, председатель Координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров отметил, что желающие могут присоединиться к онлайн-акции "Ер есімі – ел есінде" ("Батырларға тағзым").

Вместе с тем в вузах, колледжах и школах города пройдут патриотические мероприятия, встречи с ветеранами боевых действий и тематические "Уроки мужества".

"Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов", – заключили спикеры.

15 апреля 2024 года депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге. Также в акимате уточнили, что на сегодняшний день в городе проживают 44 ветерана ВОВ.

Читайте также

Полицейского начальника задержали за пьяное вождение в Астане
Полицейского начальника поймали пьяным за рулем в Астане
Астанчане отдали деньги мошеннице за несуществующий товар
Астанчане отдали более 7 млн тенге за несуществующий дешевый товар из Китая
суд, Астана, Бишимбаев
Судебные прения с участием присяжных по делу Бишимбаева завершились
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год День Победы Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: