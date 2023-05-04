В Алматы открыли необычный арт-объект
Фото: акимат города Алматы
В Алматы появился новый необычный культурный объект – "Қара Шапан". Городскую достопримечательность можно увидеть на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в акимате Алматы, трехметровая скульптура чапана выполнена из металла. Необычный арт-объект знакомит с казахской и среднеазиатской культурой.
Фото: акимат города Алматы
Номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности.
Фото: акимат города Алматы
Арт-объект создал казахстанский художник Сырлыбек Бекботаев. Воплотить творческую задумку в жизнь художнику помогли казахстанские меценаты при поддержке акимата.
18 января памятник альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу.
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