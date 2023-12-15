Новый арт-объект появился в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы появился освещенный арт-объект в национальном стиле. Об этом 15 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе акимата Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в рамках реализации программы первого этапа "Бюджета народного участия-2023" в Ауэзовском районе были проведены работы по благоустройству 16 пустующих участков, среди которых:

благоустройство пешеходного тротуара по ул. Щепеткова – Сатпаева,

пустующий участок с обустройством пешеходной зоны западнее реки Большая Алматинка за ЖК "Тау Самал".

Ул. Щепеткова – Сатпаева

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Благоустройство пешеходного тротуара было выполнено в национальном стиле, где визитной карточкой является арт-объект (стела) с названием района.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Здесь было улучшено освещение, модернизированы две остановки общественного транспорта, озеленено более 2300 кв. м прилегающей территории, установлены вазоны в количестве пяти штук и 11 скамеек, 15 урн и болардов. Также обустроен тротуар из брусчатки более 350 кв. м, обеспечено новое декоративное освещение в стиле национальных орнаментов". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участок за ЖК "Тау Самал"

"На данном участке были проведены работы по обустройству тротуаров из брусчатки более 1300 кв. м, обеспечено новое освещение в количестве 45 штук, установлены малые архитектурные формы, восемь урн и семь скамеек. Также создана площадка для воркаута и детской игровой зоны с разделением возрастов, площадка для выгула домашних животных. В рамках благоустройства было осуществлено озеленение более 9 тыс. кв. м и автоматизирован полив зеленых насаждений". Пресс-служба акимата Алматы

Помимо этого, в 2023 году был проведен текущий ремонт пустующего участка с обустройством пешеходной зоны в мкр. 5 между ШГ №27 и №6, в мкр. 5 выше дома №5, в мкр. 1 между домами №27 и 29 с обустройством пешеходной зоны, в мкр. 1 от ул. Айриха до ДС №29, южнее ул. Жандосова, восточнее ул. Сулейменова с обустройством пешеходной зоны, по ул. Жандосова между пр. Алтынсарина и ул. Навои, по ул. Щепкина запад, север ул. Токтабаева с обустройством пешеходной зоны, в мкр. Таугуль около дома №38 с обустройством пешеходной зоны, по ул. Аманжол (зап. ул. Саина юг ул. Шаляпина) с обустройством пешеходной зоны, в мкр. Аксай-3б около дома №29, пустующий участок севернее ул. Шаляпина заезд в мкр. 12, в мкр. Аксай-5 около дома №15, текущий ремонт пустующего участка для выгула собак в мкр. 9 и лестница в пустующем участке мкр. Мамыр.

"В настоящее время ведутся работы по приемке документов". Пресс-служба акимата Алматы

Также был проведен текущий ремонт четырех подземных пешеходных переходов подрядной организацией ОО "ОИ Жаксылык".

"Работы были проведены по замене крыши с наращиванием металлической конструкции (поликорбонат), по замене освещения, по установке видеонаблюдения, по полировке перил, по покраске металлоконструкции, замене кабелей, по восстановлению стен и арычных отводов, восстановлению (рихтовка) облицовочной плитки, частично заменены настенные гранитные плиты. Проведена частичная гидроизоляция. Также нанесены арт-рисунки". Пресс-служба акимата Алматы

14 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Градоначальник рассказал главе государства, как развивается южная столица. Подробности по ссылке.