МВД внесло изменения в правила документирования и регистрации населения

МВД РК подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняются сроки оказания госуслуг.

Так, говорится что для получения документа в общем порядке, в том числе при обращении на портал, отводится срок не позднее 15 рабочих дней, при этом добавлено, что день оформления заявки и приема изготовленного документа не входит в срок оказания государственной услуги.

Для получения документов в ускоренном порядке, через государственную корпорацию (день оформления заявки и оплаты квитанции за ускоренную услугу не входит в срок оказания государственной услуги):

для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – по 1 категории срочности до 1 рабочего дня, по 2 категории срочности – до 3-х рабочих дней;

для областных центров – по 1 категории срочности до 3-х рабочих дней, по 2 категории срочности – до 5 рабочих дней;

для районов и городов областей – по 3 категории срочности до 7 рабочих дней.

Максимально допустимое время для сдачи пакета документов – 15 минут. Максимально допустимое время обслуживания одного человека – 30 минут.

Кроме того, внесены изменения в график работы государственной корпорации.

Так, установлен следующий график работы:

с понедельника по пятницу включительно в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед;

дежурные отделы обслуживания населения работают с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00 без перерыва на обед;

выходной – воскресенье и праздничные дни.

Прием документов осуществляется по месту постоянной регистрации либо временного пребывания заявителя в порядке "электронной очереди". Без ускоренного обслуживания возможно бронирование "электронной очереди" посредством портала.

Вместе с тем расширен Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Снятие с регистрации по месту жительства населения".

Так, прием заявления для оказания государственной услуги осуществляется:

1) полицией:

для снятия с регистрации иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;

признанных судом утратившими право пользования жилым помещением;

по заявлению собственника жилища, здания или помещения;

2) полицией в государственной корпорации:

для снятия с регистрации постоянно проживающих в РК иностранцев и лиц без гражданства, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;

признанных судом утратившими право пользования жилым помещением;

по заявлению собственника жилища, здания или помещения;

3) через государственную корпорацию:

для снятия с регистрации граждан РК, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;

признанных судом утратившими право пользования жилым помещением; по заявлению собственника жилища, здания или помещения;

4) посредством веб-портала "электронного правительства":

для снятия с регистрации граждан РК по заявлению собственника жилища, здания или помещения граждан РК;

выбывших на постоянное место жительства за пределы республики (добавлено - ред.).

Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная/оказываемая по принципу "одного заявления":

снятие с регистрации по заявлению собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей;

выбывших на постоянное место жительства за пределы республики (добавлено. – Ред.).

Как поясняется, с 5 декабря 2022 года после доработок, проведенных МВД совместно с заинтересованными госорганами (МЦРИАП, МФ, МО), оказание госуслуги "Оформление документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства" восстановлено на портале "электронного правительства", в рамках которой процедура снятия с регистрации осуществляется автоматически после подтверждения сдачи удостоверения личности в ЦОНе.

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на:

интернет-ресурсе МВД – mvd.gov.kz в разделе "О министерстве", подразделе "Веб-ресурсы структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан";

интернет-ресурсе Государственной корпорации – gov4с.kz;

портала – www.egov.kz.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.