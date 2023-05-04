МВД внесло изменения в правила документирования и регистрации населения
В частности, уточняются сроки оказания госуслуг.
Так, говорится что для получения документа в общем порядке, в том числе при обращении на портал, отводится срок не позднее 15 рабочих дней, при этом добавлено, что день оформления заявки и приема изготовленного документа не входит в срок оказания государственной услуги.
Для получения документов в ускоренном порядке, через государственную корпорацию (день оформления заявки и оплаты квитанции за ускоренную услугу не входит в срок оказания государственной услуги):
- для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – по 1 категории срочности до 1 рабочего дня, по 2 категории срочности – до 3-х рабочих дней;
- для областных центров – по 1 категории срочности до 3-х рабочих дней, по 2 категории срочности – до 5 рабочих дней;
- для районов и городов областей – по 3 категории срочности до 7 рабочих дней.
Максимально допустимое время для сдачи пакета документов – 15 минут. Максимально допустимое время обслуживания одного человека – 30 минут.
Кроме того, внесены изменения в график работы государственной корпорации.
Так, установлен следующий график работы:
- с понедельника по пятницу включительно в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед;
- дежурные отделы обслуживания населения работают с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00 без перерыва на обед;
- выходной – воскресенье и праздничные дни.
Прием документов осуществляется по месту постоянной регистрации либо временного пребывания заявителя в порядке "электронной очереди". Без ускоренного обслуживания возможно бронирование "электронной очереди" посредством портала.
Вместе с тем расширен Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Снятие с регистрации по месту жительства населения".
Так, прием заявления для оказания государственной услуги осуществляется:
1) полицией:
- для снятия с регистрации иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;
- признанных судом утратившими право пользования жилым помещением;
- по заявлению собственника жилища, здания или помещения;
2) полицией в государственной корпорации:
- для снятия с регистрации постоянно проживающих в РК иностранцев и лиц без гражданства, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;
- признанных судом утратившими право пользования жилым помещением;
- по заявлению собственника жилища, здания или помещения;
3) через государственную корпорацию:
- для снятия с регистрации граждан РК, выбывших на постоянное место жительства за пределы республики;
- признанных судом утратившими право пользования жилым помещением; по заявлению собственника жилища, здания или помещения;
4) посредством веб-портала "электронного правительства":
- для снятия с регистрации граждан РК по заявлению собственника жилища, здания или помещения граждан РК;
- выбывших на постоянное место жительства за пределы республики (добавлено - ред.).
Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная/оказываемая по принципу "одного заявления":
- снятие с регистрации по заявлению собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей;
- выбывших на постоянное место жительства за пределы республики (добавлено. – Ред.).
Как поясняется, с 5 декабря 2022 года после доработок, проведенных МВД совместно с заинтересованными госорганами (МЦРИАП, МФ, МО), оказание госуслуги "Оформление документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства" восстановлено на портале "электронного правительства", в рамках которой процедура снятия с регистрации осуществляется автоматически после подтверждения сдачи удостоверения личности в ЦОНе.
Адреса мест оказания государственной услуги размещены на:
- интернет-ресурсе МВД – mvd.gov.kz в разделе "О министерстве", подразделе "Веб-ресурсы структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики Казахстан";
- интернет-ресурсе Государственной корпорации – gov4с.kz;
- портала – www.egov.kz.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.