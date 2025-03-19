Житель Астаны незаконно держал львенка в подсобке СТО
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Астане в подсобке одной из станций технического обслуживания (СТО) держали львенка. Об этом 19 марта 2025 года рассказали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.
Незаконно содержавшегося львенка обнаружили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП Астаны.
"27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк", – уточнили в пресс-службе столичного ДП.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.
"Ведется следствие", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.
11 марта 2025 года стало известно, что в Казахстане обновили размеры возмещения за уничтоженных животных и птиц.
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