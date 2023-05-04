Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год

Капитан аргентинской футбольной сборной и лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси может побить рекорд по зарплатам среди спортсменов и стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты уже летом 2023 года с доходом в 400 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

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Такие заработки футболисты могут получать ныне только на Ближнем Востоке, яркий пример тому – знаменитый форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду, которого заполучили за 200 млн евро. Теперь власти Саудовской Аравии готовят еще одно крупнейшее предложение в истории футбола, пригласив Месси, передает The Telegraph. Саудиты сейчас ведут предварительные переговоры с Хорхе Месси, отцом футболиста. Сумма контракта с Лионелем может составить примерно 400 млн долларов в год.





Фото: Twitter/WeAreMessi

По некоторым данным этих переговоров, 35-летний аргентинец может на свой выбор определить любой футбольный клуб Саудовской Аравии, куда захочет перейти. Предполагается, что одним из главных переговорщиков в этом процессе будет экс-директор "Манчестер Сити" Гарри Кук, который занимает должность в руководстве футбольной лиги Саудовской Аравии.





Фото: Twitter/WeAreMessi

Тем временем сам Месси отбывает двухнедельную дисквалификацию от тренировок в своем нынешнем клубе "ПСЖ", также он не сможет получать зарплату за эти полмесяца. Его наказали за поездку в Саудовскую Аравию.

Саудиты ожидают, что "проект Месси и Роналду" в Саудовской Аравии будет успешным, обеспечит статус страны для футболистов с громкими именами. Уже сейчас в Саудовской Аравии в восторге от того, как подписание контракта с Роналду повлияло на население страны. Посещаемость на стадионах увеличилась в два раза, популярность в социальных сетях среди женщин выросла на 237 процентов.





Фото: Twitter/WeAreMessi

Свою дисквалификацию Лионель Месси проводит с семьей в эти дни на побережье Персидского залива. В ходе осмотра достопримечательностей Саудовской Аравии звезда мирового футбола был очарован белым соколом. Его жена Антонелла Рокуццо предстала в образе настоящей восточной женщины, примерив традиционную саудовскую хаму, декоративный головной убор.

