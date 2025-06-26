Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом МЛС в 2025 году

Лидер и капитан американского футбольного клуб "Интер Майами" Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой в 20,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Ассоциация игроков МЛС (MLSPA), опубликован рейтинг зарплат всех игроков лиги с контрактами на май 2025 года. И в этом списке аргентинский нападающий стоит на первом месте. Нужно отметить, что Месси второй год подряд не отдает эту пальму первенства.

В ежегодном отчете MLSPA показана базовая зарплата игроков, а также средняя гарантированная компенсация, куда входят оклад и гарантированные бонусы за все время действия контракта, включая опции продления.

За Лионелем Месси следуют Лоренцо Инсинье ("Торонто", 15,4 млн) и Серджи Бускетс ("Интер Майами", 8,8 млн).

Тем временем, пока эксперты считают деньги аргентинца, сам же нападающий со своим клубом пробился в плей-офф КЧМ-2025.

В 1/8 финала турнир "Интер Майами" встретится с бывшим клубом своего капитана – французским ПСЖ.