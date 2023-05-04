Большинству заявителей отказали в банкротстве: причины озвучили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 4 мая рассказал, почему большинству заявителей отказывают в проведении процедуры банкротства физлиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что на сегодня казахстанцы подали более 49 тыс. заявок на проведение процедуры внесудебного банкротства.

"Из них получили отказы более 32 тыс., 6 тыс. заявок мы уже приняли в работу, и в течение полугода они будут признаны банкротами. Часть заявок еще в работе, потому что есть 15 календарных дней, в течение которых мы должны принять решение", – добавил он.

Для отказов, по его словам, есть ряд объективных причин.

"Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает (в этом случае применяется уже судебное банкротство. – Прим. ред.), либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности. Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться в части, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства", – пояснил вице-министр.

Однако он призвал не воспринимать это как полный отказ в применении банкротства: через три месяца люди могут повторно подать заявление на банкротство.

Как работает закон о банкротстве физлиц, можно прочитать здесь.

