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Жена Али Окапова показала себя и певца в детстве

Али Окапов и Акерке Буркитбай видео детство Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы "Асыл" на странице в Instagram опубликовала видео с детскими фотографиями из семейного альбома, на кадрах которого она и ее супруг Али Окапов, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы отметили, что супруги весьма похожи.

"Посмотри на руку", – оставил шутливый комментарий под публикацией Окапов.

Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

На днях, 2 мая, певец опубликовал отрывок видео со свадебной церемонии.

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