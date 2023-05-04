Жена Али Окапова показала себя и певца в детстве

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Солистка группы "Асыл" на странице в Instagram опубликовала видео с детскими фотографиями из семейного альбома, на кадрах которого она и ее супруг Али Окапов, сообщает Zakon.kz.

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