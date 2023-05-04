Жена Али Окапова показала себя и певца в детстве
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы "Асыл" на странице в Instagram опубликовала видео с детскими фотографиями из семейного альбома, на кадрах которого она и ее супруг Али Окапов, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы отметили, что супруги весьма похожи.
"Посмотри на руку", – оставил шутливый комментарий под публикацией Окапов.
Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.
На днях, 2 мая, певец опубликовал отрывок видео со свадебной церемонии.
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В марте 2023 года Окапов впервые показал сына на тое.
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