Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Радикальные меры для решения проблемы плохого интернета предложил депутат

Ввести большие штрафы для операторов за плохой интернет предлагает депутат Фото: pxhere
Депутат Сената Геннадий Шиповских рассказал, как можно решить проблему плохого интернета в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Геннадий Шиповских указал на очень плохое качество связи в стране.

"У нас даже в Астане плохое качество интернета, например, есть некоторые ЖК, где связь очень плохая. А говорить о селах вообще не приходится. Мы бываем в регионах, очень плохое качество связи. Мы говорим, что будем в будущем развивать киберспорт, но, к сожалению, если у нас будет плохая связь, мы не сможем развить этот вид спорта. Мы говорим это напрямую министру цифрового развития. Вот вечерами, элементарно, когда начинаешь смотреть фильм, если посмотрите, загрузка очень низкая", – заявил он.

Между тем, по его словам, власти все время откладывают решение проблемы.

"Когда говорят о мерах, у нас у правительства есть такое плохое свойство – говорят 2023 год, когда приближается срок, переносим на 2025, когда ближе срок, переносят на 2027 год и так далее. Мы об этом не раз говорили. Здесь надо принимать радикальное решение. Мы выбираем разных операторов связи. Если от операторов идет плохая связь, то на мой взгляд, нужно принимать радикальное решение –  большие штрафы. Другого выхода нет. Ведь мы оплачиваем минимум 6-7 тыс. тенге по тарифу, но вечерами когда пару часов хочешь посидеть в Сети, отдохнуть, не бывает загрузки. Это не то, что беспокоит только меня одного, это то, что беспокоит всех казахстанцев", – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что сенаторы ратифицировали Соглашение, направленное на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. 

Читайте также

В Минэнерго объяснили повышение тарифов на электроэнергию

С какими странами Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме

В Актау иностранных туристов обяжут платить специальный взнос

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления