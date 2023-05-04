Радикальные меры для решения проблемы плохого интернета предложил депутат

Депутат Сената Геннадий Шиповских рассказал, как можно решить проблему плохого интернета в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Геннадий Шиповских указал на очень плохое качество связи в стране.



"У нас даже в Астане плохое качество интернета, например, есть некоторые ЖК, где связь очень плохая. А говорить о селах вообще не приходится. Мы бываем в регионах, очень плохое качество связи. Мы говорим, что будем в будущем развивать киберспорт, но, к сожалению, если у нас будет плохая связь, мы не сможем развить этот вид спорта. Мы говорим это напрямую министру цифрового развития. Вот вечерами, элементарно, когда начинаешь смотреть фильм, если посмотрите, загрузка очень низкая", – заявил он.

Между тем, по его словам, власти все время откладывают решение проблемы.

"Когда говорят о мерах, у нас у правительства есть такое плохое свойство – говорят 2023 год, когда приближается срок, переносим на 2025, когда ближе срок, переносят на 2027 год и так далее. Мы об этом не раз говорили. Здесь надо принимать радикальное решение. Мы выбираем разных операторов связи. Если от операторов идет плохая связь, то на мой взгляд, нужно принимать радикальное решение – большие штрафы. Другого выхода нет. Ведь мы оплачиваем минимум 6-7 тыс. тенге по тарифу, но вечерами когда пару часов хочешь посидеть в Сети, отдохнуть, не бывает загрузки. Это не то, что беспокоит только меня одного, это то, что беспокоит всех казахстанцев", – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что сенаторы ратифицировали Соглашение, направленное на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.