Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дефицит кадров в РК: депутат увидела оригинальный способ решения проблемы

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:31 Фото: Zakon.kz
Депутат Нургуль Тау на пленарном заседании палаты 27 ноября рассказала, как можно решить проблему дефицита кадров в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Нургуль Тау в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявила, что одна из самых острых проблем в Казахстане – дефицит кадров.

"К 2030 году потребность в специалистах может достигать 1,8 млн человек. В таком случае как понять массовые увольнения работников? Например, за год в городской клинической больнице №1 Алматы уволились 398 человек, в городской поликлинике №10 – 121 человек, в городской поликлинике №30 – 90 человек и в Кокшетауской многопрофильной областной детской больнице – 153 человека. Во всех случаях это связано с давлением со стороны нового руководителя. Мы видим, что эффективный способ уволить сотрудников – это оказать давление", – отметила она.

По ее словам, такая практика распространена в государственной и бюджетной сферах – таких, как здравоохранение, образование.

В этой связи депутат предложила в крупных организациях  закрепить за первым руководителем административную ответственность в случае увольнения более 30% подчиненных работников за год, а также уволить руководителя с должности в случае увольнения 50%.

"Данная мера должна быть направлена на предотвращение повторения подобных ситуаций, прекращение перемещения вместе с руководящим составом собственной команды. Министерство труда и соцзащиты населения должно вести учет случаев массовых увольнений, разрабатывать и внедрять эффективные методы проведения проверок. Дело в том, что в настоящее время не ведется учет, не проводятся результативные проверки. В-третьих, руководителю следует предусмотреть ответственность за необоснованный отказ или прекращение заключения трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста", – заявила Нургуль Тау.

Указала она и на необходимость совершенствовать профсоюзную деятельность. 

26 ноября в пресс-службе МТСЗН рассказали, в каких отраслях работают трудовые мигранты. Их труд используют 1789 казахстанских работодателей.

Читайте также

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
Шесть иностранцев осудили в Казахстане
в парке сломали скамейку
Детей пяти и семи лет обвинили в вандализме в парке Каратау
Бесплатная развозка школьников: в Алматы запускают еще 100 специальных автобусов
Бесплатная развозка школьников: в Алматы станет больше специальных автобусов
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МТСЗН РК Казахстан 2024 год Безработица Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Главные герои сериала « Сверхъестественное» воссоединятся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»
Главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: