Дефицит кадров в РК: депутат увидела оригинальный способ решения проблемы

Депутат Нургуль Тау на пленарном заседании палаты 27 ноября рассказала, как можно решить проблему дефицита кадров в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Нургуль Тау в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявила, что одна из самых острых проблем в Казахстане – дефицит кадров.

"К 2030 году потребность в специалистах может достигать 1,8 млн человек. В таком случае как понять массовые увольнения работников? Например, за год в городской клинической больнице №1 Алматы уволились 398 человек, в городской поликлинике №10 – 121 человек, в городской поликлинике №30 – 90 человек и в Кокшетауской многопрофильной областной детской больнице – 153 человека. Во всех случаях это связано с давлением со стороны нового руководителя. Мы видим, что эффективный способ уволить сотрудников – это оказать давление", – отметила она.

По ее словам, такая практика распространена в государственной и бюджетной сферах – таких, как здравоохранение, образование.

В этой связи депутат предложила в крупных организациях закрепить за первым руководителем административную ответственность в случае увольнения более 30% подчиненных работников за год, а также уволить руководителя с должности в случае увольнения 50%.

"Данная мера должна быть направлена на предотвращение повторения подобных ситуаций, прекращение перемещения вместе с руководящим составом собственной команды. Министерство труда и соцзащиты населения должно вести учет случаев массовых увольнений, разрабатывать и внедрять эффективные методы проведения проверок. Дело в том, что в настоящее время не ведется учет, не проводятся результативные проверки. В-третьих, руководителю следует предусмотреть ответственность за необоснованный отказ или прекращение заключения трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста", – заявила Нургуль Тау.

Указала она и на необходимость совершенствовать профсоюзную деятельность.

26 ноября в пресс-службе МТСЗН рассказали, в каких отраслях работают трудовые мигранты. Их труд используют 1789 казахстанских работодателей.