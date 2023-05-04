Казахстан намерен изменить подходы в госуправлении и к госслужащим

Агентство по делам госслужбы разработало Доктрину о профессиональных и личностных качествах государственных служащих в модели "человекоцентричного" государственного управления, сообщает Zakon.kz.

"Человекоцентричная" модель государственного управления – это современный образ страны, формирующийся на ценностях образования, воспитания, нравственности и принципах справедливости, открытости, консолидации.

В доктрине говорится, что главная цель государства – справедливое управление и создание общества равных возможностей. Человек от государства получает надлежащую социально-экономическую, практическую и моральную пользу. В свою очередь, каждый индивид стремится достигать высокого качества индивидуальной жизни, нравственного совершенствования, обеспечивает полноценность своего личностного бытия.

"Данная Доктрина, как значимый документ национального уровня, призвана активизировать процесс сознательной духовно-нравственной идентификации государственных служащих и качественной профессионализации их деятельности в системе государственного управления. Придерживаться ценностных установок государственным служащим необходимо не из-за страха наказания, критики или контроля, а по совести, по убеждению", - говорится в документе.

Основные задачи Доктрины:

Мотивация личностного и профессионального развития государственных служащих на принципах "человекоцентричной" концепции государственного управления. Модернизация государственной службы, основанной на ценностях, как универсального регулятора поведения и деятельности государственных служащих. Формирование позитивного образа государственного служащего. Повысить престиж и статус государственной службы, самих государственных служащих.

Указывается, что личное совершенствование государственного служащего должно стать условием изменения общества в целом. Цели, потребности, запросы, ожидания личности – общества – государства должны совпадать.

"Ситуация сегодняшнего дня требует консолидации гражданского общества и государственного аппарата, а от каждого гражданина страны переоценки личностного бытия. В этом контексте личностное бытие государственного служащего должен послужить как образец, как социальный эталон . Это означает, что за понятием "государственный служащий" подразумеваются определенные личностные и профессиональные качества", - поясняется в документе.

Обновление личностного бытия предполагает включение процесса самопознания, так называемой "перезагрузки" ценностно-смысловой составляющей жизни человека. Это то, к чему следует стремиться в профессиональной деятельности каждому государственному служащему.

В доктрине говорится, что для совершенствования своих навыков и компетенций, личностного роста государственному служащему необходимо развивать такие качества, как:

целеустремленность, ставить цели и достигать их;

умение расставлять приоритеты: цели и алгоритм задач;

рационализм и целесообразность;

принимать решения и получать результат;

компетентность и квалифицированность;

законопослушность и правосознание;

тайм-менеджмент;

аналитика и прогнозирование, думать на перспективу;

проактивность и креативность;

ораторские и языковые навыки;

коммуникабельность, конструктивность и эмпатию;

эмоциональный и социальный интеллект.

Как отмечается, качественное преобразование госаппарата будет зримым тогда, когда каждый госслужащий будет нетерпим к дискредитирующим государственную службу элементам иерархичности, бюрократизма, формализма, иждивенческой психологии, имитации и декларативности деятельности.

В документе также указывается, что государственным служащим необходимо последовательно усваивать и транслировать культуру служения Отечеству, что проявляется в искреннем и честном выполнении всеми возложенных на него задач на благо процветания Казахстана. Только лишь образованность и компетентность не могут гарантировать наличие государственного мышления, соблюдения национальных интересов.

Также говорится о необходимости соблюдения принципа справедливости, что проявляется в следующих постулатах:

поступать в жизни по правилам, которые имеют силу всеобщего закона для всех, без каких-либо исключений для кого-то бы ни было;

неукоснительно соблюдать порядок и законность в процессе управления государством и обществом;

относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе;

не рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды;

поступать по совести, соизмеряя свои поступки по отношению к себе и к другим;

быть объективным и беспристрастным;

не получать преимущества или блага за счет незаслуженных привилегий;

не препятствовать справедливому решению, даже если это вопреки личным интересам.

Как поясняется, основное отличие данного документа от Этического кодекса состоит в том, что Доктрина содержит рекомендации, основанные на ценностях и принципах, которые способствуют осознанному изменению государственных служащих.



Как считают в агентстве, утверждение доктрины позволит активировать процесс сознательной духовно-нравственной идентификации государственных служащих и качественной профессионализации их деятельности в системе государственного управления.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.