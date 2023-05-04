Казахстан намерен изменить подходы в госуправлении и к госслужащим
"Человекоцентричная" модель государственного управления – это современный образ страны, формирующийся на ценностях образования, воспитания, нравственности и принципах справедливости, открытости, консолидации.
В доктрине говорится, что главная цель государства – справедливое управление и создание общества равных возможностей. Человек от государства получает надлежащую социально-экономическую, практическую и моральную пользу. В свою очередь, каждый индивид стремится достигать высокого качества индивидуальной жизни, нравственного совершенствования, обеспечивает полноценность своего личностного бытия.
"Данная Доктрина, как значимый документ национального уровня, призвана активизировать процесс сознательной духовно-нравственной идентификации государственных служащих и качественной профессионализации их деятельности в системе государственного управления. Придерживаться ценностных установок государственным служащим необходимо не из-за страха наказания, критики или контроля, а по совести, по убеждению", - говорится в документе.
Основные задачи Доктрины:
- Мотивация личностного и профессионального развития государственных служащих на принципах "человекоцентричной" концепции государственного управления.
- Модернизация государственной службы, основанной на ценностях, как универсального регулятора поведения и деятельности государственных служащих.
- Формирование позитивного образа государственного служащего. Повысить престиж и статус государственной службы, самих государственных служащих.
Указывается, что личное совершенствование государственного служащего должно стать условием изменения общества в целом. Цели, потребности, запросы, ожидания личности – общества – государства должны совпадать.
"Ситуация сегодняшнего дня требует консолидации гражданского общества и государственного аппарата, а от каждого гражданина страны переоценки личностного бытия. В этом контексте личностное бытие государственного служащего должен послужить как образец, как социальный эталон . Это означает, что за понятием "государственный служащий" подразумеваются определенные личностные и профессиональные качества", - поясняется в документе.
Обновление личностного бытия предполагает включение процесса самопознания, так называемой "перезагрузки" ценностно-смысловой составляющей жизни человека. Это то, к чему следует стремиться в профессиональной деятельности каждому государственному служащему.
В доктрине говорится, что для совершенствования своих навыков и компетенций, личностного роста государственному служащему необходимо развивать такие качества, как:
- целеустремленность, ставить цели и достигать их;
- умение расставлять приоритеты: цели и алгоритм задач;
- рационализм и целесообразность;
- принимать решения и получать результат;
- компетентность и квалифицированность;
- законопослушность и правосознание;
- тайм-менеджмент;
- аналитика и прогнозирование, думать на перспективу;
- проактивность и креативность;
- ораторские и языковые навыки;
- коммуникабельность, конструктивность и эмпатию;
- эмоциональный и социальный интеллект.
Как отмечается, качественное преобразование госаппарата будет зримым тогда, когда каждый госслужащий будет нетерпим к дискредитирующим государственную службу элементам иерархичности, бюрократизма, формализма, иждивенческой психологии, имитации и декларативности деятельности.
В документе также указывается, что государственным служащим необходимо последовательно усваивать и транслировать культуру служения Отечеству, что проявляется в искреннем и честном выполнении всеми возложенных на него задач на благо процветания Казахстана. Только лишь образованность и компетентность не могут гарантировать наличие государственного мышления, соблюдения национальных интересов.
Также говорится о необходимости соблюдения принципа справедливости, что проявляется в следующих постулатах:
- поступать в жизни по правилам, которые имеют силу всеобщего закона для всех, без каких-либо исключений для кого-то бы ни было;
- неукоснительно соблюдать порядок и законность в процессе управления государством и обществом;
- относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе;
- не рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды;
- поступать по совести, соизмеряя свои поступки по отношению к себе и к другим;
- быть объективным и беспристрастным;
- не получать преимущества или блага за счет незаслуженных привилегий;
- не препятствовать справедливому решению, даже если это вопреки личным интересам.
Как поясняется, основное отличие данного документа от Этического кодекса состоит в том, что Доктрина содержит рекомендации, основанные на ценностях и принципах, которые способствуют осознанному изменению государственных служащих.
Как считают в агентстве, утверждение доктрины позволит активировать процесс сознательной духовно-нравственной идентификации государственных служащих и качественной профессионализации их деятельности в системе государственного управления.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 мая.