ИИН родственников, БИН бывших работодателей, данные о знании языка добавят в личные дела госслужащих

Агентство по делам госслужбы подготовило проект дополнений в Перечень документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, сообщает Zakon.kz.

Перечень планируют пополнить рядом новых документов:

выписки актов о награждении ведомственными наградами (при наличии);

данные о бизнес-идентификационных номерах организаций, в которых служащий осуществлял трудовую деятельность;

данные об индивидуальных идентификационных номерах родственников;

сертификаты Qazaq resmi test/Qaztest и (или) об уровне владения иностранным языком, действительные на момент формирования или обновления личного дела (при наличии);

данные о личных достижениях, связанных с профессиональной деятельностью;

данные о социально-общественной деятельности и способностях служащего в сфере науки, культуры, искусства и спорта.

Новые сведения будут хранить исключительно в информационной системе "Е-қызмет" без их хранения в бумажном виде.

При этом обеспечивать качественное ведение личного дела государственного служащего в информационной системе "Е-қызмет" в соответствии с законодательством должен будет руководитель аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, лицо, имеющее право назначения на государственную должность.

В пояснительной записке говорится, что в целях формирования республиканского кадрового резерва на базе информационной системы "Е-қызмет" предусматривается внесение достоверных и своевременно актуализированных сведений о государственных служащих.

Проект указа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июня 2024 года.

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