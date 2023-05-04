Адвокат обманул своих подзащитных на два миллиона тенге в Алматы

Уголовное дело в отношении адвоката рассмотрели в районном суде №2 Медеуского района Алматы. Его обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы горсуда, Г. был адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, защищал граждан А. и Г., которых привлекали к уголовной ответственности. Его подзащитные выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг.

Адвокат ввел в заблуждение подзащитных и под предлогом дачи взятки следователю ДЭР получил от них по 1 000 000 тенге, которые присвоил.

"При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства: наличие у осужденного малолетних детей и отягчающие обстоятельства – нарушение профессиональной клятвы", - говорится в сообщении пресс-службы Алматинского городского суда.

Адвоката признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

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