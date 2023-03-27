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Подростка, подозреваемого в убийстве друга, оправдали в Алматы

Подростка, подозреваемого в убийстве друга, оправдали в Алматы Фото: pixabay
Присяжные заседатели оправдали подростка, которого подозревали в убийстве друга из-за денег, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении подростка рассматривали присяжные в Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы. Подросток, по версии следствия, встретился со своим другом и между ними произошел конфликт из-за денежного долга.

"Конфликт перерос в драку, в ходе которой Р. задушил шнурком обуви С. и затем похитил банковскую карточку последнего. Покинув место преступления, Р. расплачивался банковской карточкой С. в магазине, причинив тем самым ущерб на сумму 28 000 тенге". Пресс-служба суда Алматы

Обвиняемый подросток полностью отрицал свою вину. По его версии, банковскую карту погибший друг дал ему сам. А в момент убийства обвиняемый подросток находился в общественном месте, где его видели люди.

В суде подросток также сообщил о давлении на него во время следствия, но проверка, сообщает пресс-служба суда, этого не подтвердила.

Прокурор во время прений запросил для несовершеннолетнего 12 лет лишения свободы. Присяжные заседатели, посовещавшись в тайной комнате, вынесли решение о невиновности подростка.

В Темиртау задержан 24-летний местный житель. Его подозревают в убийстве малолетнего, ребенка сожительницы. По сообщению полиции, задержанный дал признательные показания.

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Мария Мельникова
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