В Минфине рассказали, когда отнятое имущество коррупционеров начнут тратить на нужды казахстанцев

Фото: Zakon.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 4 мая рассказал, когда могут внести изменения в правила реализации изъятого у коррупционеров имущества не только на нужны госорганов, но и казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил, что запросы от общества по проведению таких работ поступают. "Да, эту инициативу поднимали. В СМИ этот вопрос часто поднимали. По внесению в данный приказ изменений работа ведется. Окончательное внесение зависит от согласования сторон, потому что есть сроки, регламенты принятия данного документа. Это общественные слушания, согласования, антикоррупционная экспертиза. Эти процедуры должны быть соблюдены. Думаю, в ближайшее время документ будет принят", – отметил он. Ержан Биржанов однако не стал озвучивать точные даты, ссылаясь на то, что "если поступит замечание, оно потом на второе рассмотрение может уйти". "Скорее всего, да, конечно (до конца года примут. – Прим. ред.). Может, и раньше", – резюмировал спикер. Ранее он озвучил причины отказа по банкротству физлиц. Читайте также Паук поселился в ухе китаянки Спасенного лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае Радикальные меры для решения проблемы плохого интернета предложил депутат

Следите за новостями zakon.kz в: