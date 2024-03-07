Могут ли в Казахстане провести налоговую амнистию, рассказали в Минфине
Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 7 марта рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать списания долгов по налогам, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, предусматривается ли проведение налоговой амнистии в Казахстане в свете принятия нового Налогового кодекса.
"Налоги, это изречение Оливера Холмса, это плата за возможность жить в цивилизованном обществе. Списывать налоги, не платить налоги – это, наверное, неправильно, потому что мы все хотим жить в комфортных условиях. У нас бюджет ориентирован на покрытие всех социальных нужд, то есть в одночасье убрать или списать, или обнулить налоги – это невозможно, потому что это основа, фундамент нашего бюджета. Поэтому каких-либо "обнулений", скорее всего, не будет", – заявил в ответ вице-министр финансов Ержан Биржанов.
При этом он отметил, что документом предусматриваются меры, которые будут стимулировать рост предпринимательства, инвестиций.
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