Спасенного лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае

Осенью 2022 года в зоосад курорта Бурабай привезли пострадавшего пеликана, который был найден неравнодушными людьми, и лебедя-кликуна, занесенного в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Подведомственная организация УДП РК – ТОО "Бурабай даму" – приняла их на временное содержание.

"В зоосаде курорта Бурабай их вылечили, и здесь же они благополучно перезимовали. С тех пор уже прошло 6 месяцев", – сообщили в пресс-службe Управления делами президента РК.

Отмечается, что птицы за это время полностью восстановились под наблюдением ветеринара и работников зоосада. После контрольного осмотра ветеринаром установлено, что состояние птиц на сегодняшний день стабильное, и они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.

Фото: пресс-служба Управления делами президента РК

Окрепших после зимовки птиц доставили на озеро Жайнак и отпустили в естественную среду обитания.



На водоем уже начали прилетать птицы, теперь выпущенные на волю лебедь и пеликан смогут воссоединиться со стаей своих сородичей.

Фото: пресс-служба Управления делами президента РК

Ранее сообщалось, что двух львят держал алматинец в подсобке.