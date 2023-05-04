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Законодательство РК

Спасенного лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае

Спасенного лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае Фото: пресс-служба Управления делами Президента РК
Осенью 2022 года в зоосад курорта Бурабай привезли пострадавшего пеликана, который был найден неравнодушными людьми, и лебедя-кликуна, занесенного в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Подведомственная организация УДП РК – ТОО "Бурабай даму" – приняла их на временное содержание. 

"В зоосаде курорта Бурабай их вылечили, и здесь же они благополучно перезимовали. С тех пор уже прошло 6 месяцев", – сообщили в пресс-службe Управления делами президента РК.

Отмечается, что птицы за это время полностью восстановились под наблюдением ветеринара и работников зоосада. После контрольного осмотра ветеринаром установлено, что состояние птиц на сегодняшний день стабильное, и они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.

лебедь

Фото: пресс-служба Управления делами президента РК

Окрепших после зимовки птиц доставили на озеро Жайнак и отпустили в естественную среду обитания.

На водоем уже начали прилетать птицы, теперь выпущенные на волю лебедь и пеликан смогут воссоединиться со стаей своих сородичей.

пеликан

Фото: пресс-служба Управления делами президента РК

Ранее сообщалось, что двух львят держал алматинец в подсобке.

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