Наследие степей: какие породы лошадей должен знать каждый казахстанец

Parimatch продолжает дарить скакунов из своего табуна лошадей. Следующий розыгрыш уже в понедельник! А пока предлагаем познакомиться с главными представителями казахстанских пород, которые могут стать частью вашего выигрыша.

Казахская лошадь

Казахская лошадь – это аборигенная порода, которая исторически служила основным средством передвижения кочевников. Ее классический образ сформировался более 1000 лет назад и именно от нее произошли многие подтипы, о которых мы будет говорить далее. Несмотря на небольшой рост (около 145-155 см в холке), казахская лошадь отличается крепким телосложением и выносливостью. А благодаря густой шерсти может переносить даже самые суровые зимы вплоть до -45 градусов. Характер у них спокойный и покладистый, что делает их отличными друзьями и партнерами по команде в конных видах спорта.

Адаевская лошадь

Адаевские скакуны, также известные как "мангистауские тулпары", были выведены в юго-западной части Казахстана преимущественно для верховой езды. Строение у них более вытянутое (155-165 см) и стройное, чем у традиционной казахской лошади. Но есть и сходства: выносливость и способность адаптироваться к экстремальным условиям. Это единственная порода, которая смогла приспособиться к жаркому климату Мангистау, благодаря уникальной особенности обходиться без питья несколько дней и утолять жажду морской водой. Во время Второй мировой войны адаевские лошади тысячами поставлялись на фронт, а в наше время активно используются в конных соревнованиях. Что интересно, официальное признание порода получила только в 2011 году.

Джабе

Джабе (или джебе) – самый крупный подтип древней казахской лошади, используемый в основном для рабочих целей и производства мяса и молока. Они плотные (до 500 кг), компактные (140-150 см) и устойчивые к низким температурам. Для улучшения внешнего вида породы, джабе долгое время скрещивали с донскими скакунами, но они все равно сохранили свою массивную конституцию. Это неприхотливые животные, способные круглый год пастись под открытым небом без ущерба для здоровья, что делает их ценным ресурсом в хозяйстве.

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