Плечи Атланта: сколько должен весить рюкзак школьника

Пока взрослые спорят о школьной нагрузке, дети совершают свой ежедневный сизифов труд. Тащат вверх по школьной неделе тяжелый рюкзак, который с завидным постоянством снова катится вниз к понедельнику. Zakon.kz. выяснял, сколько должен весить портфель казахстанского школьника.

Каждый день ребята носят с собой маленькую скалу по расписанию. Внутри: книги, тетради, и на плечах оказывается настоящий гранит науки. А гранит, как известно, тяжелый.

"Рюкзак должен иметь плотную ортопедическую спинку, покрытую воздухопроницаемой тканью, – это важно для комфорта, особенно если ребенок проходит до школы большие расстояния. Лямки должны быть обязательно широкие, чтобы равномерно распределять нагрузку", – рассказывает кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

Также стоит обращать внимание на маркировку: для школьников важно соблюдение размеров.

Рекомендуется: высота рюкзака: 30-36 см,

ширина: 20-30 см,

глубина: до 15 см.

Допустимо небольшое увеличение параметров в зависимости от возраста ребенка.

"Для подростков старших классов допустимо до 12-15% массы тела, но это максимум, и важно учитывать физическую подготовку и осанку. Хорошо, когда родители месте с ребенком вечером собирают рюкзак. Смотрят расписание и складывают нужные учебники и тетради. Это помогает у детей развить навык организации". Детский педагог-психолог Елена Андросова

Ящик Пандоры

Вес рюкзака высчитывается по формуле: 10% от общей массы тела и ни граммом больше.

Звучит почти как правило золотой середины. Вес школьного рюкзака вместе со всем содержимым: ланч-боксом, бутылкой воды, сменной обувью и прочими мелочами не должен превышать 10% от веса ребенка. Ни килограммом больше, иначе это беда для спины, плеч, осанки и даже настроения.

Чтобы было понятнее, представим:

Первоклассник весит 25 кг, следовательно, его максимум – это 2,5 кг на плечах.

А теперь заглянем в этот ящик Пандоры: учебник по математике, по казахскому, по русскому, каждый будто из мрамора; пенал в три яруса, где есть все: от ластика до циркуля, и неважно, что с геометрией и черчением ребенок встретится только через 5 лет. Ланч-бокс с горячими котлетами от бабушки, красивая бутылка с водой, чтобы затмить всех одноклассников. Еще "сменка", фломастеры, дневник, какие-то блокнотики. Закрываешь рюкзак с натугой, и остается только одно: надежда, что у него вообще есть дно. И что оно выдержит хотя бы до конца учебной недели.

"Чрезмерный вес рюкзака влияет на формирующийся скелет. Он вызывает напряжение мышц спины, шеи, плечевого пояса, может приводить к сутулости, спазму сосудов и даже головным болям. Поэтому тяжелые рюкзаки особенно опасны для младших школьников и категорически не рекомендуются", – говорит педиатр Жанар Нургалиева.

Разбирайте Авгиевы конюшни, родители

Прежде чем застегнуть вечером рюкзак, загляните внутрь этого хранилища маленьких и не очень сюрпризов. Там, в глубинах и уголках, может скрываться все что угодно: засохший фрагмент сосиски в тесте в целлофане, забытая коробочка из-под сока, залившая дно ранца, мятая записка с напоминаниями от классного руководителя и, конечно, два тяжелых пенала, которые по невнимательности оказались у вашего ребенка от соседа по парте.

А потом ставьте портфель на весы. Если цифра пугает, значит, явно есть лишние компоненты. Иногда один дополнительный бутерброд – это лишняя нагрузка на детскую спину. Так что вооружитесь фонариком, терпением и здравым смыслом: школьный рюкзак не чемодан в отпуск, а спутник на каждый день.

"Последствия постоянного ношения тяжелых рюкзаков очевидны. Это влияет не только на мышечный и суставный аппарат ребенка, но и на общее физическое развитие". Педиатр Жанар Нургалиева

Особенно вредно ношение рюкзака на одном плече. В этом случае происходит перекос плечевого пояса: одно плечо поднимается, другое опускается.

"Такое неравномерное распределение веса приводит к перенапряжению мышц шеи и спины, что может вызывать головные боли, нарушение осанки и даже развитие ортопедических патологий. Родителям важно объяснить ребенку: рюкзак нужно носить на двух плечах, используя обе лямки. При этом сами лямки должны быть широкими, чтобы нагрузка равномерно распределялась по спине и не перегружала позвоночник", – добавила врач.

Нить Ариадны или как сделать рюкзак легче

Чтобы рюкзак не превратился в груз Атланта, устройте ему ревизию по принципу: "не использую – оставляю дома".

Во-первых, отбросьте все на всякий случай: лишний карандаш, тетрадь, три одинаковых блокнота. Убирайте смело!

Во-вторых, устройте вечернюю ревизию, будто собираете делегацию на Олимп. Пусть каждый предмет в рюкзаке проходит отбор, как кандидат в пантеон: достоин ли он стать частью пьедестала в школе знаний.

И наконец, хитрость от профессионалов: тяжелые предметы кладите ближе к спине, легкие подальше, и желательно по порядку расписания.

"Чтобы снизить последствия ношения тяжелых рюкзаков, важно укреплять мышечный каркас ребенка. Регулярная физическая активность: отжимания, упражнения на мышцы спины и плечевого пояса, а также плавание помогают сформировать прочную опору для позвоночника. Это снижает риск нарушения осанки, появления головных болей, болей в спине и суставах. Детский организм активно развивается, особенно в младшем и среднем школьном возрасте, поэтому несбалансированная нагрузка может привести к изменениям в строении позвоночника и проблемам со здоровьем в будущем", – резюмирует Жанар Нургалиева.

Поход в школу не должен напоминать танталовы муки. Знания – это путь героя, но не пытка. Рюкзак – не камень Сизифа, не небо на плечах Атланта, и уж точно рюкзак не должен стать ахиллесовой пятой. Пусть за спиной ребенка будет не наказание, а поддержка: легкий, удобный, разумно собранный рюкзак. Тогда и путь в школу станет не спуском в ад, а восхождением на личный Олимп.