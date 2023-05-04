Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Воспитатель издевалась над особенным ребенком в Астане

Воспитатель в реабилитационном центре Астаны издевалась над особенным ребенком Фото: Zakon.kz
В Астане воспитатель в реабилитационном центре для особенных детей издевалась над ребенком. Об этом заявила мама мальчика, сообщает Zаkon.kz.

В ДП Астаны прокомментировали данный инцидент.

"3 мая в 19:48 в полицию с заявлением обратилась жительница столицы по факту жестокого обращения с ее 6-летним сыном в одном из реабилитационных центров города. Начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены необходимые экспертизы", – сообщили в пресс-службе ДП города. 



По словам мамы, это не первый случай. В январе ее сына избили в садике для детей с инвалидностью, сейчас по тому делу идет расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Тогда управление социальной защиты перевело их в другой реабилитационный центр. В новый центр они ходят с 1 апреля, просмотрев камеры за прошедшие дни было зафиксировано снова систематическое рукоприкладство на ее ребенка.

Ранее в Актау разгорелся скандал вокруг методов нянечки в детсаду. Инцидент с применением палки попал на видео и широко обсуждается в Казнете.

Читайте также

Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали

Три водителя устроили беспредел на дорогах Кызылорды

85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления