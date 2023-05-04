Воспитатель издевалась над особенным ребенком в Астане

В Астане воспитатель в реабилитационном центре для особенных детей издевалась над ребенком. Об этом заявила мама мальчика, сообщает Zаkon.kz.

В ДП Астаны прокомментировали данный инцидент.

"3 мая в 19:48 в полицию с заявлением обратилась жительница столицы по факту жестокого обращения с ее 6-летним сыном в одном из реабилитационных центров города. Начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены необходимые экспертизы", – сообщили в пресс-службе ДП города.









По словам мамы, это не первый случай. В январе ее сына избили в садике для детей с инвалидностью, сейчас по тому делу идет расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Тогда управление социальной защиты перевело их в другой реабилитационный центр. В новый центр они ходят с 1 апреля, просмотрев камеры за прошедшие дни было зафиксировано снова систематическое рукоприкладство на ее ребенка.

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