Актриса Эмма Уотсон объяснила, почему долго не снималась в кино

Британская актриса Эмма Уотсон назвала причину, по которой перестала сниматься в кино. По словам звезды "Гарри Поттера", она сделала внушительный перерыв в карьере из-за своего морального состояния, сообщает Zakon.kz.

Уотсон призналась, что почувствовала себя некомфортно, пишет Financial Times.

"Я была несчастлива, чувствовала себя будто в клетке. Мне было трудно продавать продукт, который я на самом деле не очень-то контролировала. Представлять фильм и каждый раз слышать от журналистов вопрос: "Совпадает ли это с вашей точкой зрения?". Трудно быть лицом и представителем тех вещей, в которых ты не вовлечен в процесс", - сказала Уотсон.

Актриса не снималась в кино со времен фильма "Маленькие женщины" в 2018 году. Пятилетний перерыв от киносъемок 33-летняя Уотсон назвала "глубоким изменением в своей жизни".



Девушка пообещала вернуться в актерскую профессию и снова радовать поклонников новыми ролями.

Во время пандемии и карантина Уотсон начала писать стихи и эссе. В настоящее время она занимается созданием сценариев для рекламных кампаний крупных брендов. А осенью Уотсон получит степень магистра творческого письма в Оксфордском университете.

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера, впервые стал отцом в апреле этого года.

