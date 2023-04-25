Актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом
Фото: Twitter/Miracle Workers
Актер Дэниэл Рэдклифф, известный во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера, впервые стал отцом, сообщает Zakon.kz.
Ребенка Рэдклиффу родила актриса Эрин Дарк. Дэниэл Рэдклифф прогуливался с малышом в медицинской маске, пишет DailyMail.
Дэниэл Рэдклифф и актриса Эрин Дарк познакомились на съемках картины "Убей своих любимых". В 2012 году они начали встречаться.
16 февраля стало известно, что американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере. Год назад актер Дэниэл Рэдклифф заявлял, что не намерен вновь играть Гарри Поттера.
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