Актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный во всем мире по роли волшебника Гарри Поттера, впервые стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Ребенка Рэдклиффу родила актриса Эрин Дарк. Дэниэл Рэдклифф прогуливался с малышом в медицинской маске, пишет DailyMail.

Дэниэл Рэдклифф и актриса Эрин Дарк познакомились на съемках картины "Убей своих любимых". В 2012 году они начали встречаться.

16 февраля стало известно, что американская киностудия начала работу над новым фильмом о Гарри Поттере. Год назад актер Дэниэл Рэдклифф заявлял, что не намерен вновь играть Гарри Поттера.