Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали

В Кызылординской области 17-летний парень совершил ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, 4 мая в Шиелийском районе подросток, управлял автомобилем Toyota, не справившись с управлением, совершил ДТП.

"В результате ДТП один пассажир скончался, остальные трое, в том числе водитель, получили травмы", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы.

Ранее в Жамбылской области подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП.