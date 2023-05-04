Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали

Подросток совершил ДТП в Кызылординской области: один человек погиб, трое пострадали Фото: polisia.kz
В Кызылординской области 17-летний парень совершил ДТП, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, 4 мая в Шиелийском районе подросток, управлял автомобилем Toyota, не справившись с управлением, совершил ДТП.

"В результате ДТП один пассажир скончался, остальные трое, в том числе водитель, получили травмы", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы.

Ранее в Жамбылской области подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП. 

Читайте также

Воспитатель издевалась над особенным ребенком в Астане

Три водителя устроили беспредел на дорогах Кызылорды

85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына

Анастасия Стативкина
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Гульмире Сатыбалды вынесли приговор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления