Хит Билли Айлиш зазвучал по-новому в степи Казахстана

Известная казахстанская скрипачка Асель Мекебаева со своими учениками исполнили на скрипке хит американской певицы Билли Айлиш под названием Lovely. Видеороликами казахстанка поделилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как напомнила Асель Мекебаева в Instagram, эту песню Билли Айлиш вышла петь, когда ей было 17 лет, а написала в 14 лет, испытывая боль, буллинг и непринятие как артиста.

"Услышав впервые эту песню, я мечтала сыграть ее на скрипке. И не просто сыграть, а снять видео возле гигантских ветрогенератов. Чтобы показать, что у каждого есть свой масштаб и потенциал. На съемку поехали фотограф, видеограф и 18 учеников с родителями", – рассказала скрипачка.

По ее словам, было очень холодно, пальцы немели от ветра и в какой-то момент она подумала, что зря затеяла это, "пока не увидела результат".

Полную версию кавера Lovely в исполнении Асель Мекебаевой и ее учеников можно посмотреть в Telegram-канале скрипачки. Также она опубликовала backstage – два видео, в которых показала, как проходили съемки кавера в Ерейментауском ветропарке.

Клип на композицию Lovely, исполненный Билли Айлиш и Халидом, был опубликован пять лет назад на YouTube-канале американской певицы.





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