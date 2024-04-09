Билли Айлиш раскрыла название и дату выхода своего нового проекта
Фото: Instagram/billieeilish
Американская певица Билли Айлиш анонсировала выход своего третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft". Артистка опубликует его 17 мая, сообщает Zakon.kz.
В своих соцсетях певица призналась, что нервничает и одновременно предвкушает релиз. Она отметила, что не будет выпускать отдельные синглы до выпуска всего альбома.
"Хочу, чтобы вы получили все разом", – пояснила певица.
Айлиш упомянула в сообщении своего соавтора – брата Финнеаса. Также певица призналась в любви к поклонникам и показала визуализацию к будущей пластинке. Изображение представило Айлиш под водой, будто бы выпадающей из белой двери.
Фото: Instagram/billieeilish
Станет ли эта картинка обложкой релиза, пока неизвестно.
Днями ранее Билли Айлиш повысила число подписчиков в Instagram со 110 до 116 млн.
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