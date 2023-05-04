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Павлодарский школьник распылил перцовый баллончик в классе

Павлодарский школьник распылил перцовый баллончик в классе Фото: polisia.kz
Девятиклассник одной из павлодарских школ поспорил с одноклассниками, что распылит в классе перцовый баллончик. После выполнения условий спора трое школьников были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 мая. Около 17:30 в полицию города поступило сообщение, что в больницу с отравлением госпитализированы трое учащихся.

Выяснилось, что в первую смену 16-летний учащийся 9 класса принес с собой перцовый баллончик. Во время занятий предложил 15-летнему однокласснику "на спор" брызнуть им прямо в классе. Около 11:35 подросток действительно распылил содержимое баллончика в кабинете.

Кабинет пришлось проветривать и обрабатывать влажным раствором. Педагоги посчитали эти действия достаточными и во второй смене в кабинет запустили учеников 6 класса.

На уроке несколько учащихся почувствовали недомогание, жжение в глазах, лица покраснели. Пострадавших пришлось госпитализировать.

"По данному факту с участием законных представителей и педагогов в полиции проведено заседание совета профилактики. По его итогам в отношении 15-летнего нарушителя составлен административный материал по статье 435 КРКоАП ("Мелкое хулиганство"), на законного представителя несовершеннолетнего наложен штраф в размере 7 МРП. Также со всеми несовершеннолетними проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь противоправных деяний". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее стало известно, что в Кызылординской области 17-летний парень совершил ДТП.

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