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ДТП в Актюбинской области – машина загорелась, водитель погиб

Машина загорелась, водитель погиб Фото: pixabay
В результате столкновения легковой машины и грузовика в Актюбинской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 4 мая на трассе Самара – Шымкент, недалеко от поселка Кобда. Столкнулись автомобиль Nissan Almera и грузовик Shacman.

В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, а грузовик перевернулся.


Водитель Nissan погиб на месте происшествия, водитель Shacman с многочисленными травмами госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.

Ранее в Усть-Каменогорске временная остановка машины обернулась пожаром.

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