ДТП в Актюбинской области – машина загорелась, водитель погиб

В результате столкновения легковой машины и грузовика в Актюбинской области погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 4 мая на трассе Самара – Шымкент, недалеко от поселка Кобда. Столкнулись автомобиль Nissan Almera и грузовик Shacman.

В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, а грузовик перевернулся.





Водитель Nissan погиб на месте происшествия, водитель Shacman с многочисленными травмами госпитализирован в районную больницу поселка Кобда.

Ранее в Усть-Каменогорске временная остановка машины обернулась пожаром.