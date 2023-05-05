Конаев преображается? В городе впервые ввели живое патрулирование улиц

В Конаеве усиливают меры общественной безопасности в преддверии начала купального сезона. Бойцы нацгвардии несут дежурства и разрабатывают маршруты патрулирования, а горожане удивляются - такого раньше здесь не было, сообщает Zakon.kz

По информации корреспондентов Первого канала "Евразия" пока патрулировать улицы будет один батальон в составе 100 человек. Это офицеры и бойцы войсковой части 5571, которая дислоцируется в Алматы. Учитывая расстояние, батальон временно разместили в поселке Каракемер. После его переправят в Конаев.

Для жителей Конаева пешее патрулирование улиц пока в диковинку. Кто-то даже подходил, чтобы просто поздороваться или что-то спросить.

В городском акимате заявили, что во время купального сезона увеличивается количество краж, различных мелких преступлений. Поэтому живое патрулирование в лице бойцов национальной гвардии – это необходимая мера.

Как отмечается в Конаеве главной достопримечательностью остается озеро Капшагай и только в прошлом году зоны отдыха посетили около миллиона туристов.