Полицейские Костанайской области усилили патрули на улицах региона

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В преддверии праздничных дней более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

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