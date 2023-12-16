Полицейские Костанайской области усилили патрули на улицах региона
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
В преддверии праздничных дней более 900 полицейских и военнослужащих национальной гвардии будут обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет alau.kz, увеличена плотность нарядов в местах проведения культурно-массовых мероприятий и досуга горожан.
"Особое внимание будет уделено выявлению правонарушений, совершаемых на улице и общественных местах, а также вопросам соблюдения Правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.
Департамент полиции Костанайской области обращает внимание граждан на неукоснительное соблюдение закона.
32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаменательной датой в жизни страны.
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