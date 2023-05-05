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Полицейские задержали казахстанца, который 15 лет находился в международном розыске

Полицейские задержали казахстанца, который 15 лет находился в международном розыске Фото: polisia.kz
В Жетысу полицейские вышли на след мужчины, скрывавшегося от органов 15 лет. Он числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России, сообщает Zakon.kz

По информации Polisia.kz, сотрудники отработали розыскное задание правоохранителей из Красноярского края РФ.

Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициатору розыска.

До выяснения всех обстоятельств дела в отношении установленного мужчины избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее мы писали, что в Атырау в конце апреля задержали иностранца, находящегося 20 лет в международном розыске.


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