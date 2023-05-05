Полицейские задержали казахстанца, который 15 лет находился в международном розыске

Фото: polisia.kz

В Жетысу полицейские вышли на след мужчины, скрывавшегося от органов 15 лет. Он числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: