Полицейские задержали казахстанца, который 15 лет находился в международном розыске
Фото: polisia.kz
В Жетысу полицейские вышли на след мужчины, скрывавшегося от органов 15 лет. Он числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России, сообщает Zakon.kz
По информации Polisia.kz, сотрудники отработали розыскное задание правоохранителей из Красноярского края РФ.
Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициатору розыска.
До выяснения всех обстоятельств дела в отношении установленного мужчины избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Ранее мы писали, что в Атырау в конце апреля задержали иностранца, находящегося 20 лет в международном розыске.
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