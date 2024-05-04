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Находившегося 10 лет в международном розыске иностранца задержали в Абайской области

Находившегося 10 лет в международном розыске задержали в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 18:40 Фото: polisia.kz
10 лет скрывавшегося гражданина Таджикистана задержали в Абайской области, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в ходе проведения ОПМ "Иностранец" сотрудниками полиции на территории Абайской области задержан гражданин Таджикистана. Он с 2013 года находился в международном розыске за совершение хулиганства.

Замначальника ДП Абайской области Нариман Кульдиков рассказал, что мужчина водворен в ИВС. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанца объявили в международный розыск из-за финпирамиды Qnet.

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